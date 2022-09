En tant que référent technique vous avez la responsabilité, en collaboration avec l’équipe commerciale, de concevoir et valider les solutions techniques proposées à nos clients en phase d’offre et avant-projet.

• Assurer une veille technologique externe, intervenir dans les différentes phases des projets : avant-vente, projet et après-vente,

• Force de proposition en soutien du service commercial pour l’élaboration de solutions judicieuses (techniques comme économiques), en phase avant-projet, pour le transfert des informations et le cas échéant pour la réalisation partielle des études. En phase après-vente pour les éventuelles évolutions des équipements livrés aux clients

• Analyser le cahier des charges client pour une compréhension optimale du besoin.

• Participer aux réunions internes avec l’équipe commerciale afin de définir et optimiser ensemble les solutions techniques et le process industriel avec pour ambitions majeures de répondre au besoin client, nous démarquer par rapport à la concurrence, minimiser le coût global tout en assurant une faisabilité technique en adéquation avec le savoir-faire et les compétences de la société.

• Elaborer la documentation technique pour convaincre les clients.

Poste en CDI à pourvoir rapidement, rémunération selon le profil.