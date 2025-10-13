Concert caritatif du chœur d'hommes de griesbach au val
Je vous écris car nous organisons le 1er novembre à 20h un concert caritatif au profit de la fondation wolfberger à houssen. C'est le chœur d'hommes de griesbach au val qui se produira avec notamment la présence de Patrick breitel alias Albert de la vallée de munster. Les bénéfices seront reversés à la fondation wolfberger qui finance des projets en faveur des personnes vulnérables (handicap, vieillesse, pauvreté)
Lieu
68125 Houssen
Date
du 1er novembre 2025 à 20h00
au 1er novembre 2025 à 22h00
Organisateur