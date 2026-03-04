Concert d'hiver Entente musicale du Krebsbach
L'Entente musicale du Krebsbach, sous la baguette de Hugo Mendes, est heureuse d'accueillir dans ses rangs les musiciens de l'Entente musicale Huningue-Village Neuf pour son concert d'hiver. Ce concert, qui rassemblera 4 harmonies (Huningue, Village-Neuf, Wihr-au-Val et Soultzbach-les-Bains) et plus de 60 musiciens, s'intitule pour l'occasion "Encontro musical" ("Rencontre musicale"). Le directeur a prévu un très riche programme, avec divers niveaux de difficulté, dont un morceau avec solo de cor d'harmonie, à ne pas rater ! Buvette sur place. Entrée libre - Plateau.
Lieu
68230 wihr-au-val
Date
du 7 mars 2026 à 20h30
au 7 mars 2026 à 22h30
Organisateur