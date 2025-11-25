Concert de l'avent
Dimanche 30 novembre à 17h, l’église Ste Lucie de Niederhergheim accueillera un concert de l’Avent avec les Menschtertaler Alphorn Bloser, associés au Chœur d'hommes Lerchenfeld de Breitenbach (à côté de Munster). Le Conseil de Fabrique vous invite à venir découvrir ces ensembles de la vallée de Munster, qui feront vibrer les murs de notre église de la plaine. L'entrée est libre, un plateau circulera au profit des 2 groupes et de l’entretien de l’église. Venez nombreux.
Lieu
68127 NIEDERHERGHEIM
Date
du 30 novembre 2025 à 17h00
au 30 novembre 2025 à 19h30
Organisateur