Concert de Printemps
Bonjour à l'équipe Nous avons le plaisir d'inviter les auditeurs de FLOR FM à notre grand Concert de Printemps qui aura lieu le Dimanche 10 mai à 17h00 à la M.A.B. de Soultz-Haut-Rhin Pour cette édition, nous aurons l’honneur d’être accompagnés de nos amis des Harmonies de Bollwiller et de Gueberschwihr pour offrir un concert au programme varié et riche en émotions. 🎺🌼 Un beau rendez‑vous musical à ne pas manquer ! On vous attend donc nombreux pour partager ce moment convivial. (Entrée libre, petite buvette sur place) Au nom de La musique de la ville de Soultz Le président Yan SIMONIN
Lieu
68360 Soultz
Date
du 10 mai 2026 à 17h00
au 10 mai 2026 à 19h00