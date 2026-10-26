Concert de rock caritatif
CONCERT ROCK CARITATIF — SO 6 VOLTAGE EN LIVE Samedi 31 octobre 2026 le groupe haut-rhinois SO 6 VOLTAGE monte sur scène pour une soirée 100 % rock, énergie et convivialité ! 🔥 🎤 Au programme : Un voyage électrique au cœur des plus grands classiques du rock des années 70, 80 et 90. Un concert authentique et survolté à ne surtout pas manquer ! ❤️ Une bonne cause : L'intégralité des bénéfices de la soirée sera versée au profit de l'Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) de Mulhouse. Venez vibrer au son du rock tout en soutenant une noble cause ! 📍 Informations pratiques : 🗓 Date : Samedi 31 octobre 2026 à 20h30 🏢 Lieu : Salle de Gymnastique, 8A rue de Mulhouse, 68390 SAUSHEIM 🎟 Tarifs : 12 € sur place / 10 € en prévente 📞 Réservations / Préventes : 06.51.67.25.59 ou 06.70.82.70.85 🍻 Restauration : Buvette et petite restauration sur place On vous attend nombreux pour faire chauffer la salle ! 🤘🔥
Lieu
68390 SAUSHEIM
Date
du 31 octobre 2026 à 20h30
au 31 octobre 2026 à 23h30
Organisateur