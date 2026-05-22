Concert Les Schnoutres
🎸 Concert Les Schnoutres ⚡ groupe Punk / Solarpunk / Pop Rock Festif 🗓 vendredi 29 mai à partir de 18h 📍 lycée agricole de Rouffach (entrée par la rue du Stade) 🎫 concert gratuit 🍔 restauration sur réservation (Carpes frites, La Fabrique à Burger, Glaces Paradise) Soirée festive organisée par les étudiants en BTS Technico-Commercial Univers Jardins et Animaux de Compagnie ✨ Ambiance conviviale garantie !
Lieu
68250 Rouffach
Date
du 29 mai 2026 à 18h00
au 29 mai 2026 à 22h00