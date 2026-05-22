Concert Musique de Films
Ruelisheim passe en mode cinéma… en LIVE ! ✨🎬 Préparez-vous à vivre bien plus qu’un concert… un véritable spectacle ! 🔥 📅 Samedi 30 mai 2026 à 19h30 📍 Complexe Sportif Edmond Vogt – Ruelisheim 🎶 L’Orchestre d’Harmonie Vogésia, dirigé par Valérie Seiler, vous embarque dans un voyage épique à travers les plus grandes musiques de films 🎥💫 Revivez les émotions de Avatar, Gladiator, Star Wars, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, La Folie des grandeurs… et bien d’autres ! 💥 Sur scène : 🎻 des cordes, 🎤 des voix, 💃 des danseuses… 🎞️ et sur écran : des images mythiques pour une immersion totale ! Frissons garantis 😍 🍿 Nouvelle formule conviviale ! L'ASCL proposera buvette et petite restauration sur place 🥨🍰 👉 Concert rythmé par 2 pauses pour savourer pleinement la soirée 🎟️ Infos pratiques : 💶 Entrée : 10€ (gratuit -12 ans) 🎟️ Réservez vos billets 👉 https://ascl-ruelisheim.fr/cmf26/ 🔥 Une soirée spectaculaire à ne pas manquer… venez vibrer avec nous ! 🎶💖 Orchestre d'Harmonie Vogésia #Ruelisheim #concert #musiquesdefilms #spectacle #sortie Voir moins
Lieu
68270 Ruelisheim
Date
du 30 mai 2026 à 19h30
au 30 mai 2026 à 22h30
Organisateur