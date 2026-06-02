Concert solidaire
Vendredi 12 juin de 20 h à 23 h, venez participer au 1er concert au profit du chantier d'extension de l'école Mathias Grünewald (pédagogie Steiner-Waldorf) ! La soirée débutera avec « Les Papas Jazz », rencontre improvisée entre Jean-Christophe Lauth (guitare), Jeff Imbach Drago (basse) et Timothé Morisset (saxophone). Ensuite, c’est The Bowstrings qui prendra la relève. Ce duo façonne un univers pop/folk vibrant, porté par des guitares acoustiques, un violon envoûtant et une voix sensible marquée par le rock. Sur scène, leurs compositions originales se mêlent à des reprises revisitées dans une esthétique pop/folk, offrant une ambiance chaleureuse et fédératrice où l’énergie et l’émotion se répondent. La soirée se clôturera avec Florentin, un auteur-compositeur-interprète qui navigue entre folk, pop et soul. À travers sa voix, sa guitare et ses chansons, il racontera des histoires de vie, d’amour, de doutes et de reconstruction, dans un univers sincère et intimiste. Pour ce concert, Florentin sera accompagné de Jeff à la basse dans une formule duo intimiste. Une rencontre entre guitare, basse et voix, dans un univers volontairement épuré où chaque instrument trouve sa place, pour offrir une performance sincère, immersive et hors des sentiers battus. Tous les fonds seront reversés à l'école Mathias Grünewald pour son projet de construction. Entrée gratuite, participation libre. Buvette bio et locale, petite restauration. Boulangerie Cezamie à Logelbach-Wintzenheim.
Lieu
68124 Logelbach
Date
du 12 juin 2026 à 20h00
au 12 juin 2026 à 23h00
Organisateur