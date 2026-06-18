CONCERT « UN FINAL EN APOTHEOSE »
Une décennie sous la baguette de Michel Hermann et l’ouverture d’une nouvelle page musicale ! Juin 2016 - juin 2026 : 10 ans déjà, presque jour pour jour, que Michel Hermann, tubiste professionnel bien connu dans la région, membre de plusieurs formations et professeur au Conservatoire de Mulhouse, assure la direction musicale de l’Orchestre d’Harmonie de Mulhouse (OHM). 10 ans de concerts, mais aussi 10 ans de répétitions, de projets, de moments artistiques forts, et autant amicaux et conviviaux. Parce qu’un orchestre, c’est bien sûr une famille. Ce sont encore plusieurs centaines d’œuvres musicales qui ont été méticuleusement travaillées et partagées avec le public. Ce concert du 20 juin est l’occasion d’une triple fête autour de ces 10 ans de direction, d’un hommage rétrospectif pour ce tout dernier concert de Michel Hermann à la tête de l’OHM, et enfin du passage de témoin avec le nouveau directeur musical de l’OHM, Fabrice Millischer. Fabrice Millischer est un musicien, tromboniste et violoncelliste, de renommée internationale, installé tout près de Mulhouse, qui est soliste et professeur au CNSM de Paris et à la Hochschule de Fribourg. Parmi ses nombreux prix, il a remporté une Victoire de la musique classique en 2011 dans la catégorie révélation soliste instrumental de l'année. Pour ce « final en apothéose », l’OHM aura l’immense plaisir de présenter une sélection de pièces marquantes de cette décennie, qui ont une histoire ou une valeur particulière pour l’ensemble.
Lieu
68100 MULHOUSE - Temple Saint Etienne (Place de la Réunion)
Date
du 20 juin 2026 à 20h30
au 20 juin 2026 à 22h30