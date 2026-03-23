Concours de belote
Bonjour, Je suis membre de L'Association des Anciens Papetiers de Turckheim. Je voudrais faire passer une annonce sur vos ondes pour promouvoir un concours de belote individuel que nous organisons le dimanche 29 mars de cette année. Voici le texte: "L'Association des Anciens Papetiers de Turckheim" organise un concours de belote individuel le dimanche 29 mars 2026 à l'étang de Wihr au val (lieu dit Klausteinen) sur la route départemental 417, à droite, en direction de Munster. Il se déroulera en 5 tours. Les inscriptions seront faites sur place à partir de 13h00 au prix de 10€ et le concours débutera à 14h00. Pâtisseries et boissons vous seront proposée. Avec mes remerciements. Jacques Mader
Lieu
68230 Wihr au Val
Date
du 29 mars 2026 à 13h30
au 29 mars 2026 à 18h00
Organisateur