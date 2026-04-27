Concours de pêche spécial grosses truites
Jacques Mader 16, route de Strasbourg 68000 Colmar Tel : 06 43 79 37 73 Mail : maderj@wanadoo.fr Bonjour, Je suis membre de L'Association des Anciens Papetiers de Turckheim. Je voudrais faire passer une annonce sur vos ondes pour promouvoir un concours de pêche spécial grosses truites que nous organisons le vendredi 1er mai de cette année. Voici le texte: "L'Association des Anciens Papetiers de Turckheim" organise un concours de pêche spécial grosses truites le vendredi 1er mai 2026 à l'étang de Wihr au val (lieu dit Klausteinen) sur la route départemental 417, à droite, en direction de Munster. Il se déroulera en 5 tours. Les inscriptions seront faites sur place à partir de 08h30 au prix de 30€ et le concours débutera à 9h00. Une petite restauration vous sera proposée. Avec mes remerciements. Jacques Mader
Lieu
68230 Wihr au Val
Date
du 1er mai 2026 à 8h30
au 1er mai 2026 à 17h30
Organisateur