Concours de pêche spécial grosses tuites
"L'Association des Anciens Papetiers de Turckheim" organise un concours de pêche spécial grosses truites le dimanche 21 septembre 2025 à l'étang de Wihr au val (lieu dit Klausteinen) sur la route départemental 417, à droite, en direction de Munster. Il se déroulera en 5 tours, soit 4 heures de pêche. Les inscriptions seront faites sur place à partir de 08h30 au prix de 30€ et le concours débutera à 9h00. Une petite restauration vous sera proposée.
Lieu
68230 Wihr-au-Val
Date
du 21 septembre 2025 à 9h00
au 21 septembre 2025 à 17h00
Organisateur