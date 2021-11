À l'intérieur d'une usine, vous êtes chargé de piloter une chaîne de production. Vous surveillez des machines de plus en plus automatisées, modifiez les paramètres de fabrication en fonction de la qualité recherchée, et intervenez en cas de problème. Car la production ne doit surtout pas s'arrêter !

Le conducteur de ligne obéit à des règles strictes de sécurité, surtout lorsqu'il se déplace dans des ateliers de grandes dimensions. Le respect des normes européennes en matière d'environnement.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123MHXY