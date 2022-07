Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics, un CONDUCTEUR D'ENGINS H/F.

Vous rejoindrez une entreprise de TP dynamique, dans le cadre d'un accroissement d'activité.

Vous intervenez sur des chantiers en voirie et terrassement et aurez comme mission la conduite d'une Mini Pelle, pelle et chargeur.

Polyvalent, vous serez amené à apporter votre aide à votre équipe pour divers travaux au sol.

Le poste est à pourvoir immédiatement pour une mission longue en intérim.

Le Taux horaire se situe à 11 et 12 euros/h + Panier + Déplacement