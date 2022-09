Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics, un CONDUCTEUR D'ENGINS H/F.

Vous intégrerez pour du long terme une équipe de 6 personnes (chef de chantier, chef d'équipe, maçon, manœuvres) et interviendrez sur des chantiers en voirie et terrassement.



Votre mission principale consistera à manipuler des mini pelles, pelles et chargeurs.

Le poste est à pourvoir DES QUE POSSIBLE pour une mission longue en intérim.

Taux horaire suivant convention collective et expérience + Panier + Déplacement.