Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics, un CONDUCTEUR D'ENGINS POLYVALENT H/F.

Vous intervenez sur des chantiers en voirie et terrassement et aurez comme principales missions:

- La conduite d'engins de chantier (pelle, mini pelle)

- Travaux VRD (bordures, pavés, canalisations...)

- Respect des procédures et règles de sécurité

Le poste est à pourvoir Immédiatement pour une première durée d'un mois.

Taux horaire suivant convention collective et expérience + Panier.