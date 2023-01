Vous êtes à la recherche d'un CDI en tant que Conducteur de bus?

Ce poste est fait pour vous !

Vous êtes professionnel(le) de la conduite, vous assurez le transport des personnes à bord de votre bus en veillant à la sécurité et au respect de la réglementation à l'intérieur du bus.

Vous avez pour mission de :

répondre aux attentes des clients en leur réservant un bon accueil et en les renseignant i

informer sur les tarifs et vendre des titres de transport

identifier et signaler les incidents

13ème mois + primes.

Poste à temps plein ou temps partiel possible

Horaires adaptables en fonction de vos contrainte.

Evolution possible au sein de la société, cars moderne et locaux neuf.