Le conducteur d'installation a pour mission principale de préparer les charges et de piloter et surveiller des installations de traitement selon des instructions de travail pré-définies (gammes, procédures ) et conformément aux documents mis à disposition ainsi qu'aux procédures Qualité / SHE.

Vous aurez à préparer la mise en charge des pièces (avec définition du montage spécifique), vous ferez également le démarrage de l'installation et l'arrêt y compris en cas d'urgence pour mettre l'installation en sécurité, vous devez (suivre, ajuster et modifier la programmation.

Vous ferez l'interprétation des indicateurs de fonctionnement des procédés et les transmettre, manutentionner et conditionner les pièces.

De plus vous réalisez les opérations simples de maintenance préventive sur les équipements et infrastructures

