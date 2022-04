Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine des fermetures extérieures, un CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F.

Dans le cadre d'une prise de poste en CDI, vos principales missions seront les suivantes:

- Effectuer les études techniques (calculs, plans d'implantation, consultation...)

- Effectuer les études d'exécution (analyse de plans)

- Effectuer les lancements en production en lien avec le service ordonnancement et le service production

- Evaluer les coûts et les quantités (main d'œuvre et fournitures) pour la réalisation des chantiers

- Assurer un contact privilégié avec l'ensemble des acteurs (maître d'œuvre, sous traitants, poseurs...)

- Réaliser les travaux administratifs (PPSPS)

- Assurer la vérification des délais, de la bonne fin de chantier et de sa réception, gestion du SAV si besoin

- ...

Ce poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT en CDI.

Statut: Cadre - Forfait 39h00/semaine

Rémunération composée d'un fixe à définir + 13ème mois + intéressement + panier repas + véhicule + CSE