Nous recherchons pour notre partenaire spécialisé dans les travaux publics, un CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F.

Dans le cadre d'une création de poste, et en collaboration avec le gérant, votre mission principale sera de planifier, organiser et contrôler la réalisation des travaux de maisons individuelles et résidences.

Vous serez en charge des tâches suivantes :

-Encadrer des équipes (Moins de 10 salariés)

- Programmer et organiser des chantiers (terrassement, VRD, aménagements des espaces extérieurs)

- Commander du matériel

- Etre garant du respect des consignes de sécurité

- Appeler les clients

- Réaliser les reports chantiers

- Faire des réunions techniques