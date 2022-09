Nous recherchons un CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) pour notre client, une entreprise reconnue par son expertise et la qualité de ses prestations dans la création et de l’entretien des espaces vert et sportifs.



Vos missions seront découpées en deux axes bien distincts :

Managérial et Productif

Superviser la Préparation, la réalisation et la finalisation du chantier

Manager et coordonner les activités des équipes

Travailler avec le Bureau d’Etudes et communiquer toutes informations de rendement

Organiser des plannings hebdomadaires en fonction des commandes

Administratif et Financier

Gérer les moyens humains et financiers d’une opération

Déterminer et veiller au respect du budget (prévisionnel de chantier, débours)

Négocier les achats de matériels et fournitures

Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité (ppsps)

Etablir les éléments de facturation

Poste à pourvoir en CDI – CADRE . Rémunération à négocier selon profil + Avantages : Panier repas, Véhicule de fonction, Intéressement, chèques cadeaux