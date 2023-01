Pour le chantier de l'un de nos client, un grande enseigne qui s'implantera sur Mulhouse, nous recherchons un Conducteur de travaux (H/F)



Votre mission sera d'épauler la Conductrice de travaux déjà en poste sur le chantier pour les missions suivantes :



- Assurer la réception et préparation du chantier ainsi que le phasage de l'opération,

- Suivi des travaux en second œuvre (lots techniques et architecturaux)

- Réalisation de l'étude technique jusqu’au chiffrage et la quantification des ressources

- Gérer la coordination des sous-traitants et suivre le chantier

- Assurer la gestion logistique des déchets,

- S'assurer du respect des normes QHSE imposées par l'enseigne,

- Gérer la réception et levée des réserves



Poste en intérim à pourvoir à partir de début Janvier pour une durée d'un minimum de 5 mois.

Statut cadre au forfait jour, rémunération selon profil sur une fourchette allant de 38k€ à 42k€ annuel brut.