Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT dans le cadre d'une embauche. Le taux horaire est à convenir selon vos expériences et compétences.

Vous effectuez les livraisons sur chantier sur un secteur défini en fonction d'un planning. Vous devrez charger et décharger votre camion et vous serez en charge de de l'arrimage des engins de chantier.

Profil recherché

Vous êtes titulaire du PERMIS C + FIMO/FCO. De plus, vous possédez le CACES grue auxiliaire.

Vous possédez de l'expérience en conduite et PL.

L'autonomie et la rigueur sont nécessaires pour mener à bien ces missions.

