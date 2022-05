Nous recrutons pour notre partenaire situé en région Mulhousienne, un CONDUCTEUR SPL H/F

Vous rejoindrez une entreprise dynamique spécialisée dans les Travaux Publics.

Dans le cadre de votre mission, vous assurez la conduite d'un Camion SPL.

Vous assurez la livraison des matériaux et matériels sur les divers chantiers (Haut-Rhin).



Le poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission en intérim.

Et le démarrage est dès que possible.



Le taux horaire alloué se situe entre 11.50 et 12.50 euros/h + Panier TP.

.