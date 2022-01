Sous la responsabilité du chef de site vous recevez une liste de colis a livrer, vous organisez votre tournée et l'effectuez.

Vous démarrez à 8h30 l'heure de fin dépend de votre tournée (entre 4 et 8 heures)

Vous respectez les règles de sécurité et de conduite.

Vous avez l'expérience du relationnel avec les clients.

Votre secteur Mulhouse et sa couronne.

Conduite de véhicule électrique.

Vous avez déjà effectué des tournés de livraison en VL intra muros.

Le relationnel avec les clients lors des livraison ne vous fait pas peur.

Vous êtes titulaire du permis de conduire depuis au moins 2 ans.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126HDDJ