Tatoo Fascht à Colmar : C’est un rendez-vous récurrent début septembre pour les amateurs de tatouages. La Tattoo Fascht est de retour tout ce week-end. De nombreux tatoueurs de Colmar et de la région seront présents au cercle St Martin de Colmar. L' événement débute demain matin 10h jusqu'à dimanche 19h. Plus d'infos

Course de côte à Turckheim :Le bon plan pour tous les amateurs de bolides. La course de côte de Turckheim - Trois Epis est une course importante car elle compte notamment pour le Championnat de France de la Montagne.. La 65ème édition commence aujourd'hui avec les vérifications d’usage. Il y aura quelques essais aussi avant que la course ne débute vraiment. La course se déroulera sur 2 jours samedi et dimanche dès 8H30. Plus d’info sur asa-alsace.fr.

Fêtes des Ménétriers de Ribeauvillé : L'événement incontournable dans le Haut-Rhin est de retour apres 2 ans d'absence. Samedi, dimanche, lundi les rues de Ribeauvillé vont s'animer et se mettre dans une ambiance médiévale. Plus d'infos