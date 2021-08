Recherche: CHARGÉ DE CLIENTÈLE EN ASSURANCES (H/F) A2P Colmar Chargé de Clientèle en Assurances H/F L'agence A2P Colmar est une agence généraliste à taille humaine.A2P recherche pour son client du secteur de COLMAR, 1 chargé de clientèle en assurance H/F- Vous conseillez la clientèle et vendez des produits proposés par l'enseigne. Vos missions : vous serez chargé de développer et de fidéliser la clientèle de l'agence (particuliers et professionnels). Vous conseillerez et proposerez une offre adaptée de produits et services d'assurances. Autonomie, rigueur, sens des responsabilités et talent commercial sont les qualités que nous recherchons. Dialecte bienvenu. Il s'agit d'un poste à temps plein Bac +2 minimum, idéalement dans le domaine desassurance.Poste à pourvoir en CDI Horaires : du lundi au vendredi 9h-12 heures/ 14 heures-18 heures Merci de nous adresser votre CV par mail. Dialecte bienvenu. Il s'agit d'un poste à temps plein Bac +2 minimum, idéalement dans le domaine.

