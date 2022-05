Nous recherchons pour notre client Groupe bancaire et financier mutualiste d'envergure nationale, un Conseiller Clients à distance (H/F).



Au sein du Centre de Relation Clients de Mulhouse, vous avez pour missions :



- La prise en charge des demandes clients par téléphone et mail, dans le respect des normes et procédures,

- La transmission de message et prise de rdv pour les Chargés de clientèle,

- La proposition de produits et services bancaires selon les besoins et projets clients,

- La mise à jour des bases de données et la saisie de données informatiques, visant à avoir une bonne traçabilité des opérations.



Formations assurée et perspectives d'évolution en agence, à court terme.



CDI à pourvoir dès que possible.

Temps plein, planning variable en rotation avec l'équipe.

Soit du lundi au vendredi (1 demi-journée libre), soit du mardi au samedi matin, 1 jour/semaine jusque 20h (obligatoire).



Rémunération : 24K€ + intéressement/participation.