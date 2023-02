Nous recherchons pour notre client expert dans le domaine de l’assurance sur Mulhouse, un Conseiller commercial Assurance vie (H/F).



Vous avez pour missions :



- Proposer des produits d’assurance vie adaptés aux besoins et aux projets des clients,

- Assurer le suivi des contrats et dossiers,

- Gérer les réclamations et demandes des clients,

- Développer le portefeuille clients par le biais d’action de prospection (phoning, e-mailing, recommandation…).



CDI à pourvoir dès que possible.

Temps plein, du lundi au vendredi.

Rémunération : 24K€ + variable élevé + indemnités kilométriques.