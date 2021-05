Dans le cadre d'un remplacement maternité, l'exploitation viticole (14,5ha) constituant un support pédagogique pour les apprenants en formation propose un CDD du 14 juin au 31 août (éventuellement à prolonger).

Missions : au sein d'une équipe : accueil clients (téléphone et caveau), dégustation et vente, gestion/préparation de commandes, participer à l'organisation et mise en place d'animations, suivi de prospects (prescripteurs, circuit traditionnel en Alsace). Vous participerez aussi ponctuellement à des foires/salons sur le territoire national, fidélisation des clients (relances, emailing, actualisation site web, réseaux sociaux)

Profil : Personne dynamique, rigoureuse, avec bonne présentation, sens de l'organisation. Bonnes connaissances des vins d'Alsace et des accords mets-vins. Intérêt pour l'œnotourisme. Maîtrise des outils bureautique/multimédias. La pratique de l'allemand et de l'anglais serait un plus.

Permis B obligatoire. Base SMIC et plus selon profil

