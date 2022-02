Accueillir et accompagner des candidats Présenter les étapes des prestations Conseiller et proposer des actions d'accompagnement professionnel afin de rendre le candidat le plus rapidement employable Analyser les projets professionnels des personnes Diagnostiquer les difficultés des personnes et les orienter Réaliser des prestations de bilans ou d'orientation professionnelle Identifier les atouts, compétences, valeurs et aspirations des candidats Rédiger des rapports d'évaluations/d'orientation Animer des ateliers collectifs ou réaliser des groupes de travail Assurer la gestion administrative en lien avec l'activité.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127VFCN