Au sein de l'agence vous rechercherez et estimerez des biens immobiliers à vendre. Vous assurerez la promotion de ces biens auprès d'acquéreurs potentiels et effectuerez des visites avec une clientèle ciblée. Vous suivrez régulièrement votre portefeuille clients vendeurs.Vous réaliserez les transactions c'est-à-dire les ventes immobilières (immeubles, maisons, appartements, terrains et fonds de commerce) .

Vous traiterez également dans une moindre mesure des dossiers de location.

Votre secteur d'activité sera celui du Sundgau.

Le mode de rémunération est basé sur commission ( 42 % des honoraires de vente).

L'agence met à disposition des outils tels que des télémètres lasers, des tablettes, un ordinateur portable.

Une formation complète ( législation immobilière, financement acquisition de biens, etc..) et un parcours d'intégration seront réalisés pour vous permettre l'exercice de votre activité optimisé.



Vous avez un très bon sens du relationnel, la fibre commerciale, vous aimez le travail en équipe : votre profil correspond !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123GCJJ