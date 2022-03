Nous recrutons un Conseiller formation (H/F) pour un organisme financeur de formation basé à Colmar.

Au sein de la Direction régionale, vous avez pour mission de mettre en œuvre sur votre portefeuille d'entreprises la stratégie de l'entreprise selon des objectifs déterminés

Vous serez chargé de développer, animer et fidéliser un portefeuille client PME en apportant un conseil de proximité en matière de formation professionnelle.

Il vous faudra optimiser les budgets formation et assurer l'ingénierie financière ainsi que valoriser, adapter et déployer l'offre de services.

Vous vous appuierez sur un réseau de partenaires locaux pour accompagner les entreprises.

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur l'ensemble de la Région.

Vous connaissez la réglementation de la FPC et de l'apprentissage, l'ingénierie financière et l'offre de formation.

expérience similaire exigée

