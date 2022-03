Au sein de la Direction régionale Grand Est, vous avez pour mission de mettre en œuvre sur votre portefeuille d'entreprises la stratégie de l'entreprise selon des objectifs déterminés par AKTO.

Activités:

Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients PME en apportant un conseil de proximité en matière de formation professionnelle

Optimiser les budgets formation et assurer l'ingénierie financière

Valoriser, adapter et déployer l'offre de services AKTO

S'appuyer sur un réseau de partenaires locaux pour accompagner les entreprises

Être garant.e de la fiabilité des informations relatives aux branches professionnelles adhérentes à AKTO dans les outils.

Fréquents déplacements professionnels sont à prévoir.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129JGWF