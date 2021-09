Notre magasin E. LECLERC Bricolage à Cernay recherche son conseiller(ère) de vente en QUINCAILLERIE

* Il (elle) prend en charge le client, l'accueil, identifie ses besoins, analyse sa demande et lui délivre des conseils techniques dans le but de conclure la vente.

* Il (elle) assure également la mise en place du rayon et de son suivi. Il (elle) agit sous la responsabilité de son chef de secteur.

Le poste :

* Poste à 35h hebdomadaire

* Les horaires de travail peuvent varier entre 8h30 et 19h en fonction des plannings

* Rémunération de 1554.62€ brut mensuel +

* Prime annuelle (1 mois de salaire)

* Intéressement

* Participation

Les avantages :

* Epargne salariale

* Mutuelle d'entreprise

* Crèche d'entreprise

* La possibilité d'intégrer une entreprise dynamique avec de fortes valeur humaines.

* De réelles perspectives d'évolution dans l'entreprise

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1920548