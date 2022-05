Aide au montage et à la mise en œuvre de projets participatifs favorisant le bien-vivre ensemble et l'amélioration du cadre de vie

Gestion des réclamations locatives relevant de sa compétence ; conflits de voisinage/ troubles à la tranquillité résidentielle/ problèmes de comportements et incivilités liés à l'usage des logements et parties communes/ atteintes aux biens de l'office/ insécurité

Accompagnement personnalisé des locataires en difficultés sociales et financières afin de prévenir les situations d'Impayés de foyers et les expulsions

Aide au montage des demandes de FSL, d'aides de la CAF et tout autre dispositif de solvabilisation et de sécurisation des locataires

Identification et analyse des situations sensibles, réalisation de diagnostics sociaux, suivi des parcours résidentiels et propositions de logement adaptées

Accompagnement social et budgétaire en amont et après l'attribution des logements:

L'office place l'humain et la proximité au cœur de son action pour rendre un service de qualité à ses locataires et cherche une personne partageant ses valeurs sociales.

Profil recherché

Formation de CESF ou équivalent ;

Expérience minimale de 2/3 ans dans le domaine souhaitée ;

Connaissance souhaitable des dispositifs en matière d'aide sociale ;

Maîtrise des logiciels bureautiques ; WORD/ EXCEL et OUTLOOK ; !a maitrise d'Immoware et/ou Immoweb serait un plus ;

Qualités requises : aisance relationnelle et pédagogie ; sens du service ; disponibilité et adaptabilité ; écoute et discrétion; assertivité et sang-froid;

aptitude pour le travail de terrain et en équipe ;

Déplacements fréquents dans les communes urbaines de ['agglomération de Saint-Louis ; mise à disposition d'un véhicule de service.

Contrat :

Intérim de 6 mois renouvelable pouvant évoluer vers un CDI

Temps plein (36h/semaine) sur 4.5 jours ;

Rémunération à négocier selon profil et expérience

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-fbm3mtfe25.html