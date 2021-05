Votre mission est d’assurer le développement et la pérennité du portefeuille clients de votre agence par la prospection, le placement actif des candidats sélectionnés auprès des entreprises clientes ou prospects, et la fidélisation des clients existants.

Vous savez organiser et gérer l’intégralité des missions de recrutement dans les domaines techniques (technicien, ingénieur et cadre) : de l’analyse du poste à pourvoir chez le client jusqu’au suivi d’intégration du candidat en passant par la recherche, la sélection et l’évaluation des candidats.

Vous proposez l’intégralité des solutions du réseau SOFITEX et vous négociez les conditions des prestations tant dans le domaine du recrutement en CDI/CDD que de l’intérim.

Vous intégrez une équipe de professionnel du recrutement et vous bénéficiez de tous les outils de recherche performants (Jobboards multiples, accès aux différentes CVthèques du groupe SOFITEX, etc.) avec une forte communication sur le plan locale.

Profil recherché

Vous possédez une licence ou un master commercial ou technique et justifiez d'une première expérience professionnelle.

Vous êtes attiré par le recrutement, vous bénéficiez d’un excellent relationnel et le développement commercial vous stimule.

Vos qualités humaines, votre sens des priorités, votre persévérance et votre esprit entrepreneurial sont des atouts à la réussite de ce poste.

Débutant accepté, formations au métier dispensées par nos soins avec possibilité d’évolution.

Votre rémunération est composée d’un salaire fixe motivant, d’un intéressement aux résultats et de primes sur vos performances commerciales.

Mise à disposition d’un véhicule de service.

Discrétion assurée.

