Nous recherchons pour notre client un contrôleur technique / Métreur (H/F)

Après avoir fait la prise de mesure chez le client et en avoir analysé la faisabilité technique, il assure le suivi et le traitement des commandes au moyen d’un outil informatique performant. Il effectue l’envoi des commandes fournisseurs et leurs vérifications. Il est l’Interlocuteur privilégié de l’équipe commerciale et des clients, il leur apporte les conseils et solutions techniques nécessaires.

Rigoureux et soucieux du détail, le contrôleur technique / Métreur doit faire preuve d’une extrême minutie afin d’anticiper et de prévenir des erreurs et/ou difficultés techniques pour trouver à tout moment les meilleures solutions techniques et économiques.

Fixe 2135€ brut (commissions + primes si le CA réalisé et la qualité de travail sont atteints), véhicule mis à disposition (permis B obligatoire).

Emploi à temps plein en CDI