ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE Recrute pour son ESAT d'Illzach (68)

1 Coordinateur de projets socio-professionnels (H/F) à 0.5 ETP en CDI

MISSIONS

Au sein d'un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) accueillant et accompagnant près de 150 travailleurs en situation de handicap, vous aurez, sous l'autorité du Directeur adjoint du site et conformément aux valeurs associatives, à accompagner et soutenir les projets des personnes accompagnées en réalisant les missions principales suivantes :

- Animer la démarche de projet personnalisé des travailleurs dont il/elle a le suivi (environ 40 travailleurs) en lien avec l'équipe pluridisciplinaire

- Coordonner les actions liées au projet personnalisé

- Participer au processus d'admission, d'accompagnement du parcours, de réorientation et de sortie

- Mettre en place, en cas de souhaits ou demandes, des stages en milieu ordinaire ou en ESMS

- Accompagner la personne qui le souhaite dans son projet d'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail

- Entretenir et/ou mettre en place les partenariats nécessaires à l'accompagnement socio-professionnel

- Mettre en place des actions spécifiques de prévention et de sensibilisation (santé, autonomie, vie intime, le vieillissement, accès au numérique, )

- Accompagner les personnes dans leur rôle de représentant aux instances représentatives

- Participer aux réunions et groupes de travail de l'établissement ou au sein du Pôle

- Assurer le lien, le cas échéant, avec les mandataires judiciaires et familles

Dans le cadre de ses missions, le/la Coordinateur (-trice) aura à promouvoir l'autodétermination des personnes accompagnées.

PROFIL

Titulaire d'un diplôme de niveau 6 en accompagnement socioprofessionnel ou travail social

Une expérience d'accompagnement auprès du public en situation de handicap avec déficience intellectuelle est souhaitée

- Bonnes capacités de communication et de travail en équipe

- Sens de l'autonomie - Prises d'initiatives

- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)

- Bonnes capacités rédactionnelles

- Rigueur et fiabilité dans le suivi des missions confiées

- Titulaire du Permis B obligatoire

CONDITIONS

CDI à 0.5 ETP (soit 17h30/semaine) à pourvoir rapidement

Poste basé à Illzach avec déplacements ponctuels avec véhicule de service

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail du 15 mars 1966



Merci d'adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à :

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE

A l'attention de Silvain BARRIER - Directeur Adjoint de l'ESAT d'Illzach

13 Avenue de Suisse 68110 Illzach

