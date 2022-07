Dans le cadre de l'accueil périscolaire qu'elle propose, l'association D'Kinderstub recherche un coordinateur pour son pôle animation (H/F)

Sous l'autorité du Directeur de la structure, vous soutiendrez la coordinatrice du Pôle Animation et le directeur de l'association dans la prise en charge d'enfants âgés de 3 à 11 ans lors des temps périscolaires (dont restauration du midi). Dans ce cadre, et en soutien de l'équipe de direction, vous aurez pour mission de :

- Participer au management l'équipe d'animation au quotidien (plannings), enrichir son fonctionnement et s'adapter aux contraintes de l'association ;

- Prendre en charge des temps d'animation avec les enfants ;

- Veiller à ce que les espaces d'animation soient prêts pour recevoir les enfants et rangés en fin de séance ;

- Gérer au quotidien les inscriptions des élèves au périscolaire ;

- Participer à la facturation des prestations ;

- Participer à la communication de la structure.

Profil recherché:

- Formation BPJEPS exigée ou équivalent permettant de diriger un accueil collectif de mineurs ;

- Expérience de deux ans minimum en animation d'équipe d'animateurs ;

- Capacité à travailler dans un environnement associatif ;

- Parfaite maitrise de la réglementation liée à l'activité des accueils de loisirs ;

- Savoir concevoir des programmes d'animations, tout mettre en ?uvre pour les réaliser et les encadrer ;

- Être à l'aise avec l'outil informatique et maîtriser la suite bureautique Microsoft Office ;

- Être à l'écoute, ouvert au dialogue dans le travail d'animation ;

- Etre rigoureux et efficace dans l'organisation de l'accueil ;

- La maitrise de l'alsacien et de l'allemand est un plus.

Poste à pourvoir le 22/08

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136ZJFG