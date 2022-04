Vous souhaitez acquérir un expérience de terrain et intégrer une entreprise conviviale et à l'écoute ? Venez rejoindre l’équipe de notre client !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, industrie basée sur le secteur de Saint-Louis: un Coordinateur SAV h/f







Dans le but d'assurer la coordination commerciale : offres et commandes, des pièces de rechange,de la réparation et des interventions sur sites.

Vos missions consistent à:

- Emettre les offres aux clients suivant procédures en vigueur et la politique commerciale adoptée

- Réceptionner et contrôler la cohérence de la commande du client et de l’offre et en particulier le financement (sauf LC)

- Enregistrer les commandes, réaliser les demandes d’acomptes

- Effectuer la confirmation des commandes au client

- Relancer les offres

- Coordonner l’exécution des commandes de PDR et les contrats de distribution

- Suivre les commandes PDR au niveau des approvisionnements, délais, par le biais de réunions périodiques et tenir informé le client ;

- Assurer une communication régulière avec le client et les BC afin de le tenir informé de l’avancement des commandes

- Collecter la satisfaction des clients.