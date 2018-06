Selon une étude menée par SOFT PARIS, le leader français de la vente d’accessoires chics et coquins à domicile, le mondial un impact sur la libido. A chaque but marqué, la libido grimpe en flèche et pour 77% des supporters, les soirs de victoires leur donnent envie de faire des calins. Alors, qui a dit que le foot et le sexe étaient incompatibles ?