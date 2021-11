Vous réalisez les opérations de montage et d'assemblage d'articles en cuir ou autres matériaux souples (maroquinerie, chaussures, gants, voiles, ...) sur une chaîne de fabrication, selon les règles de sécurité et les impératifs de production tout en jonglant avec les contraintes temps, humaines et financières.

Vous exercez ce métier au sein d'industries et de manufactures, en atelier de production.

