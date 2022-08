Nous recrutons pour notre partenaire situé sur le secteur de Bartenheim, un COUVREUR H/F.

Le poste est à pourvoir immédiatement pour du long terme.



Au sein de votre équipe, vous assurez les travaux de couverture et de zinguerie si vous en avez les compétences.

Vous effectuez la préparation du matériel nécessaire à la construction/entretien/réparation des toitures

Vous installez les échafaudages et dispositifs de sécurité

Vous assurez la réalisation des travaux selon les plans et les consignes.



Vous intervenez sur des travaux en neuf ainsi qu'en rénovation.



Durée Hebdomadaire: 39h/semaine

Rémunération à définir selon vos expériences et compétences.