Cuisinez pour les fêtes avec Daniel Zenner
Vous cherchez de l'inspiration pour les fêtes? Vous voulez apprendre de délicieuses recettes, faciles à reproduire à la maison? Rendez-vous avec le chef Daniel Zenner, le samedi 15 novembre, chez Coeur Paysan Colmar. Il fera son marché et réalisera en direct de bons petits plats pour les fêtes, tout en discutant avec vous et en répondant à vos questions. Au menu: velouté de potiron au munster, salade de quinoa et de pois chiches d'Alsace aux épices douces, maki de choucroute à la truite fumée et au raifort, wok de légumes de saison et magret de canard laqué, goulasch de boeuf au paprika fumé, foie gras frais poêlé aux pommes et fleurs de sureau... Auteur de nombreux livres sur les plantes sauvages et la gastronomie alsacienne, membre de la Fédération des Chefs d'Alsace, Daniel Zenner est un épicurien convaincu et adore partager son amour pour la bonne chère. Il crée et réalise des recettes faciles, de tous les jours ou pour les fêtes, avec des ingrédients de saison –légumes, viandes, fromages, fruits... Une bonne cuisine pour manger sainement. Cuisinez avec Daniel Zenner pour les fêtes, le samedi 15 novembre, de 9h30 à 13h30, chez Coeur Paysan, 84 route de Neuf-Brisach, à Colmar. Gratuit.
Lieu
68000 Colmar
Date
du 15 novembre 2025 à 9h30
au 15 novembre 2025 à 13h30