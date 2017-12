Dakota Johnson, héroïne de la saga Fifty Shades of Grey, serait en couple avec le leader de Coldplay, Chris Martin.

« Ils apprennent à se connaître depuis un petit moment et sont très à l’aise l’un avec l’autre. Chris lui envoie sa musique et elle lui dit ce qu’elle en pense. Ce n’est pas juste une amourette », raconte une source à Us Weekly…« ils sont clairement ensemble ». Des personnes les ont aperçus tous les deux à un concert en Israël puis dans un restaurant le mois dernier.