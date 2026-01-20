Dàmaschnider - Théâtre Alsacien de Blodelsheim
Le docteur Angelus entame une liaison extra-conjugale avec Viviane, une de ses patientes. Pour abriter cette passion adultère, il loue un entresol récemment occupé par une couturière. À peine installé dans les lieux avec sa maîtresse, Angelus voit débarquer quelques clientes de la confectionneuse, mais aussi sa belle-mère, sa femme légitime, le mari de Viviane, lui-même accompagné de sa maîtresse… Mensonges en cascades et rebondissements imprévus rythment cette trépidante comédie colorée de situations aussi absurdes qu’irrésistiblement drôles et mue par une mécanique implacable au service du rire.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 14 février 2026 à 20h00
au 14 février 2026 à 22h00
Organisateur