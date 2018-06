L’acteur, réalisateur et humoriste a annoncé qu’il a été enrôlé par Netflix pour “une comédie d’action qui s’appelle Murder Mystery” avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. Le film racontera l’histoire d’un inspecteur d’Interpol qui enquête sur plusieurs meurtres. Le personnage est très marrant et pour une fois, ce n’est pas un personnage de français méchant”, a-t-il expliqué.