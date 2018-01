David Beckham, réalise son rêve américain

David Beckham a annoncé le lancement de sa franchise de football, qui rejoint la Major League Soccer(MLS), l’association sportive professionnelle nord-américaine qui gère le soccer. Il a pu compter sur des sportifs et des artistes pour le soutenir dans ce projet. Dans une vidéo promotionnelle, on a pu voir la footballeuse américaine Alex Morgan, le quarterback star des Patriots Tom Brady, la star brésilienne Neymar, Usain Bolt, Serena Williams, Marc Anthony, DJ Khaled, Jay Z, Jennifer Lopez, Will Smith et sa femme Victoria.. Il faudra attendre 2020 pour voir cette nouvelle formation rejoindre les 23 autres équipes qui évoluent actuellement en MLS.